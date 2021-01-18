В Киеве 33 пункта обогрева, которые открыли в связи с существенным похолоданием, работают по принципу "ромашки" - по очереди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Громадське".

Так, столичный журнилст рассказал, что киевские пункты обогрева сейчас работают через один.

"Сейчас имеем ситуацию, что при температуре -17 бездомный человек должен провести это время, скорее всего, где-то на улице, или искать подъезд какого-то дома, потому что пункты обогрева, о которых отрапортовала власть, а их 33, они работают по принципу "ромашки". Так не очень подходит, особенно учитывая такие низкие температуры", - отметил журналист.

Он также отметил, что проблема заключается и в том, что с вокзала людей, не имеющих собственного жилья, выгоняют на мороз, объясняя это тем,что гражданам для их комфорта не очень приятно находиться на вокзале рядом с бездомными людьми. При этом в общественный транспорт, по его словам, бездомных также не пускают.

"Тут еще проблема в том, что в Киеве нет мест, где бездомный мог бы помыться, есть только одно такое место, которое находится на окраине Киева, и чтобы туда доехать, надо воспользоваться двумя видами транспорта, а чтобы зайти в транспорт, надо помыться, поэтому возникает такой замкнутый круг", - рассказал журналист.

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