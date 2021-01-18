В Киеве мужчину будут судить за разбойное нападение на молодую девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители сообщили, что злоумышленник приставил к шее потерпевшей нож и отобрал у нее мобильный телефон. Нападающего разыскали и объявили ему о подозрении в совершении разбоя, а суд уже избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Нападавшему грозит до семи лет заключения.

В полиции рассказали, что к ним обратилась 23-летняя киевлянка и сообщила о том, что на улице Железнодорожной неизвестный напал на нее и отобрал мобильный телефон. По ее словам, к ней подошел мужчина и потребовал, чтобы она отдала ему ценные вещи. Когда девушка отказала, незнакомец приставил к шее нож, отобрал мобильный телефон и скрылся. Однако киевлянка успела запомнить приметы злоумышленника и сообщила их работникам полиции.

Правонарушителем оказался житель Николаевщины 1989 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранителей за совершение грабежа в Шевченковском районе столицы.

По данному факту открыто дело за ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

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