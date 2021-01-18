В одном из киевских кафе возник скандал на фоне вступления в силу закона об обязательном обслуживании на украинском языке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию государственного эксперта Директората защиты прав лиц с инвалидностью в Министерстве соцполитики Алексея Краснощокова.

Так, он рассказал, что владелец кофейни на столичных Позняках COFFEE Uncle Alex попал в скандал, когда посмеялся над государственным языком из-за начала действия закона, обязывающего всех поставщиков услуг обслуживать клиентов на украинском. После этого, по слухам, он вынужден продать заведение.

"Дикий, дерзкий, как пуля резкий! Кто не знает, один чувак решил стебануться с украинского языка. Стебанулся. Теперь приходится продавать свою кофейню", - написал Краснощоков.

Он также опубликовал скриншот сторис, выложенной на странице заведения в соцсети.

"А добрі деееень. Сьогодні розпочинаємо размовний ци(ы)рк. Будемо балакать на украйонській молві", - говорилось в сообщении.

Пользователи соцсети возмутились такой попыткой насмехаться над украинским языком. Впоследствии в Сети появилось объявление о продаже заведения.

Владелец надеется продать кофейню за 15 тысяч долларов. При этом он отмечает, что речь идет о "готовом рабочем бизнесе".

Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

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