В одном из киевских кафе возник скандал на фоне вступления в силу закона об обязательном обслуживании на украинском языке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию государственного эксперта Директората защиты прав лиц с инвалидностью в Министерстве соцполитики Алексея Краснощокова.
Так, он рассказал, что владелец кофейни на столичных Позняках COFFEE Uncle Alex попал в скандал, когда посмеялся над государственным языком из-за начала действия закона, обязывающего всех поставщиков услуг обслуживать клиентов на украинском. После этого, по слухам, он вынужден продать заведение.
Он также опубликовал скриншот сторис, выложенной на странице заведения в соцсети.
"А добрі деееень. Сьогодні розпочинаємо размовний ци(ы)рк. Будемо балакать на украйонській молві", - говорилось в сообщении.
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Пользователи соцсети возмутились такой попыткой насмехаться над украинским языком. Впоследствии в Сети появилось объявление о продаже заведения.
Владелец надеется продать кофейню за 15 тысяч долларов. При этом он отмечает, что речь идет о "готовом рабочем бизнесе".
Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушения.
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