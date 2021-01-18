В Киев вместе с резким похолоданием и опасностью на дорогах пришла и настоящая снежная зима с живописными пейзажами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик National Geographic Ukraine в соцсети.

Так, в Сети появились невероятно захватывающие фотографии из Пущи-Водицы. С приходом холодов здесь можно наблюдать настоящую зимнюю сказку.

"Сказочная зима в Пуще-Водице, а особенно тоннель, где проходит трамвай, я считаю, что это шикарный киевский туристический маршрут в один час, и в разное время года он прекрасен", - написала автор фото.

Впрочем, в комментариях рассказали и о недостатках этой местности. Например, киевляне отмечают, что в Пуще нет ни одного общественного туалета, а также там часто вырубят деревья.

"Действительно, сказочно. Там и осенью сказочно, красочно", "К сожалению, на этот раз осень была мимолетная и холодная, красочного тоннеля, к сожалению, не было", "Чудесно", "И ни одного общественного туалета в Пуще", "Возле остановки Каланча какая-то дикарская вырубка, деревья порезаны, волоком вытянуты, лес перепахан", "Дикарская вырубка сейчас по всей Украине... Катастрофа...", "Обычная санитарная рубка, они с Гостомельской трассы начали", - пишут в комментариях.

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