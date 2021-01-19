В Киеве маршрутка сбила насмерть пешехода на "зебре"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео смертельного ДТП на пешеходном переходе в Киеве на улице Алматинской.
Отмечается, что водитель маршрутки насмерть сбил пешехода, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте.
При этом водитель маршрутки уверяет, что умерший был в состоянии алкгольного опьянения, но на видео этого не видно.
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Впрочем, на видео можно заметить, что мужчина действительно переходит дорогу, немного пошатываясь. На место сразу приехала полиция и медики, но им оставалось лишь констатировать смерть человека.
В дальнейшем дело о смертельном ДТП будут расследовать правоохранительные органы.
Столичные журналисты на месте аварии рассказали, что водитель маршрутки уверяет, что погибший неожиданно вышел на дорогу, будучи пьяным, и маршрутка просто не успела остановиться.
Ранее сообщалось, что в пригороде Киева водитель на скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. С места аварии не убегал, дождался полиции и скорой, а своей вины даже не отрицал. Позже оказалось, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.
трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.