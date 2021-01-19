В Киеве за сутки подтвердилось 637 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Также Кличко сообщил, что за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2211 летальных исходов от вируса.
В целом подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 123 634.
В частности, заболела 361 женщина, 260 мужчин и 16 детей.
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Также Кличко сообщил, что в течение суток в столице заболели 14 медиков.
В больницы столицы 18 января госпитализировали 39 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 1015 человек, а всего коронавирус преодолели 49 088 жителей столицы.
Также Кличко сообщил о том, какой район стал "лидером" по количеству новых случаев заражения. Так, возглавляет антирейтинг традиционно Дарницкий район Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 135, в Днепровском – 109 и в Деснянском районе - 77 случаев. Берегите себя и тех, кто рядом!" - призвал мэр столицы.
Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.
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