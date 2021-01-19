Киевляне устроили массовые купания на Оболони, несмотря на запрет столичных властей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующее видео PavlovskyNews.

Так, на столичной Оболони утром 19 января, в Крещение, устроили массовые купания.

Сообщается, что люди с самого утра пришли к Днепру, чтобы окунаться в ледяную воду. По словам киевлян, это просто незабываемые эмоции.

Священники Украинской Православной Церкви на Оболони начали освящать воду в 11.30.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в водоеме сделали прорубь, чтобы люди могли купаться в Крещение.

Киевляне один за другим забегали в ледяную воду и делились своими эмоциями от купания. Следует отметить, что температура воздуха в столице сегодня -14 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице из-за коронавируса и карантина общегородское освящение воды и масштабное купание на Крещение в этом году отменили.

Киевские коммунальщики призвали людей не собираться у набережных.

"В связи с карантинными ограничениями, которые действуют на территории области, мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 года проводиться не будут, места для купания не будут оборудованы", - сообщили в КП.

Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, Продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".