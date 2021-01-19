В Киеве задержали женщину, которая устраивалась на работу в разные места, и через несколько дней выносила кассу и исчезала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, вчера правоохранители Подольского Управления полиции задержали женщину, которая устраивалась на работу, работали несколько дней, а потом забирала все деньги из кассы.

Оказалось, что сама женщина из детского дома. Ее муж работает таксистом на арендованном авто. У них есть маленькая дочка, которой всего 1 год. Врачи поставили девочке диагноз порок сердца.

Задержанная женщина утверждает, что вынуждена была воровать, потому что только на лекарства ребенку нужно еженедельно более 5 тысяч гривен.

Также она рассказала, что писала письма с просьбой о помощи и президенту, и всем кому только возможно.

Также женщина рассказала, что когда-то было модно крестить детей из детских домов, и тогда ее крестил брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Через некоторое время после крестин он вернулся и подарил крестнице золотую цепочку, а заведующая детским домом просто пришла и отобрала его.

Поскольку женщина находилась в розыске за серию краж, ее отправили в СИЗО.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

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