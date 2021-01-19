В Киеве два человека и собака провалились сквозь лед

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, на озере Белое на Сталинграде под лед провалились люди и собака.

Отмечается, что парень смог выбраться из воды самостоятельно, а затем достал из лунки и девушку с собакой.

При этом по озеру и дальше продолжают гулять люди.

"Для этих - урок на всю жизнь. Только кроме них на озере ходит еще несколько десятков гуляк", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что парень лежит на льду и только что достал из воды девушку. На замерзшем водоеме образовалась лунка диаметром около одного метра. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в В Киеве ребенок провалился под лед.

По данным полиции, патрульный Сергей Бурмака решил насладиться зимними развлечениями с дочкой и повел ребенка кататься с горки вблизи озера "Жандарка", что на улице Урливской. Внезапно Сергей услышал крики людей и детский плач и сломя голову побежал к озеру. Оказалось, что ребенок провалился под лед. Патрульному удалось спасти ребенка и передать его бабушке.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

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