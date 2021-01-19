В Киеве планируют построить еще несколько станций метро, но не обошлось и без разочарований

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Генеральный план Киева" в соцсети.

Так, разработчики генерального плана столицы поделились, какие станции метро планируется построить, и когда можно ожидать их появления.

Так, в Киеве предполагается продолжение Оболонско-Теремковской ветки метро до улицы Дмитрия Луценко. Также планируется строительство Подольско-Выгуровской линии до Окружной дороги на правом берегу, а на левом - продолжение ее до улицы Братиславской. Обслуживание этой линии планируется осуществлять в депо "Харьковское", пока не будет построено депо на улице Пуховской, а позже - депо "Вишневое".

Известно, что на реализацию этих проектов уйдет около семи лет.

Однако не обошлось и без неприятных новостей. Так, создатели генплана сообщили, что строительства станции "Быковня" не будет, потому что для ее строительства нет необходимого количества пассажиров, которые будут ею пользоваться. По аналогичной причине не будут построены и такие станции как "Старобориспольская" и "Лесничество".

"Для устройства станции Быковня отсутствует необходимый пассажиропоток. В станциях Старобориспольская и Лесничество тоже нет необходимости из-за незначительного пассажиропотока, поэтому они были исключены из окончательной редакции проекта Генерального плана", - говорится в сообщении.

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