В одной из многоэтажек Киева обвалилась пол

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Отмечается, что пол обвалился в 14-этажном доме на улице Лобановского. При этом комиссия, которую вызвали жильцы дома, подтвердила, что необходим ремонт, однако денег на это нет.

"Жесть на Лобановского, 39а. В 14-этажном доме обвалился пол. В октябре люди вызвали комиссию, тогда сказали что нужен ремонт, только денег нет. Как людям жить, зная, что дом может рухнуть в любой момент?" - говорится в сообщении.

Также в сети были опубликованы фото соответствующих разрушений, на которых можно наблюдать, что в полу образовалась дыра.

Судя по фото, пол провалился не в квартире, а в подъезде. При этом неизвестно, на каком этаже это произошло.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько домов остались без отопления на весь день, в подъезде был пар и конденсат, а на первом этаже многоэтажки - потоп кипятка, из-за чего войти в подъезд было невозможно. В аварийной службе было установлено, что работники ЖКХ оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения вся вода ушла в подъезд.

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