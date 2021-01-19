Стали известны новые подробности о трагической истории смерти дворника в Киеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, известно, что 37-летний индус Автар С. прибыл в Украину около трех лет назад, чтобы отсюда попасть в ЕС. Он ехал в поисках лучшей жизни, однако все сложилось совсем иначе - 15 января его замерзшее тело нашли в заброшенном автобусе без окон. Мужчина был только в тонкой рубашке и одном кроссовке.

Сейчас полиция расследует это дело по статье "Убийство" с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".

Автар проживал и работал во Львове. Подзаработав денег, он отправился в Киев, откуда хотел вернуться домой. Впрочем, на столичном вокзале его избили и обокрали. У него забрали деньги и документы.

"С вокзала он сел на трамвай и оказался у нас на Колибрисе. Там ему помогали продуктами", - рассказала волонтер Ирина.

В этом же районе мужчина неофициально трудоустроился дворником. Жил он в подвале, который выделил ему ЖЭК. Местные рассказывают, что он был добрым и всегда всем помогал, из-за чего обрел милость в глазах жителей и зависть и ненависть в некоторых своих коллег.

"Он убирал два дома, ему ЖЭК дал ключи от подвала. В этом подвале, где раньше лазили крысы, неравнодушные люди сделали ремонт и отопление. В основном им занималась 86-летняя пенсионерка. Она каждый день готовила ему еду. Ее дети, проживающие за границей, отдавали ему бытовую технику и брендовую одежду. И некоторые дворники ему завидовали, а некоторые конкретно ненавидели, ведь ему помогают, а они такие же. А ему на самом деле помогали, потому что он был хорошим, всем помогал и мне тоже", - рассказала волонтер.

Мужчина никогда не отказывал в помощи и местным жителям: либо что-то отнести тяжелое, либо помочь с коляской маме с ребенком. За это его люди подкармливали.

Также местные жители рассказали, что заработанные деньги он на себя вообще не тратил: все отправлял свою семью в Индию.

Где-то с полгода назад к дворнику начали наведываться местные гуляки и приносить ему спиртное.

"Начали его спаивать водкой. А однажды избили сильно. С тех пор он начал периодически терять сознание", - рассказала местная жительница.

По словам волонтерки Ирины, дворник мог выпивать, но алкоголем не злоупотреблял.

"До приезда в Украину он не употреблял алкоголя по религиозным убеждениям. Тут начал пить, но, как обычный украинец, несколько раз в месяц. Это не значит, что он много выпивал, малого количества было достаточно. Он не злоупотреблял, тем более, что были проблемы с сосудами. Нельзя сказать, что он пил, иначе на работе его бы никто не держал", - отметила волонтер.

Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

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