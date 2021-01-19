На Киевском вокзале открыли круглосуточный пункт обогрева для бездомных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegrm-канал "Киев без цензуры".

Так, в столице на Южном железнодорожном вокзале открыли круглосуточный пункт обогрева для людей, не имеющих собственного дома.

Отмечается, что пункт обогрева решили открыть после громкого скандала, который устроили волонтеры на фоне того, что бездомных выгоняли с вокзала в лютый мороз - мол, другим людям было неприятно находиться с ними в одном помещении.

Теперь в пункте обогрева установлены сиденье для 30 человек. Здесь есть стол, чайник, чай, печенье, три обогревателя. В помещении также работают туалеты и есть водоснабжение.

Как ранее сообщалось, в Киеве 33 пункта обогрева, которые открыли в связи с существенным похолоданием, работают по принципу "ромашки" - по очереди. Кроме того, оказалось, что бездомным вообще негде спрятаться от холода.

"Тут еще проблема в том, что в Киеве нет мест, где бездомный мог бы помыться, есть только одно такое место, которое находится на окраине Киева, и чтобы туда доехать, надо воспользоваться двумя видами транспорта, а чтобы зайти в транспорт, надо помыться, поэтому возникает такой замкнутый круг", - рассказал журналист.

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