Киевляне запустили в соцсетях новый тренд - показывать наиболее абсурдные платежки за отопление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram канал KIEVMAP.

Так, в сети стала популярной новая "забава" - публикация платежек-рекордсменов.

Например, недавно в сети появилось видео декабрьской квитанции за отопление, где указана задолженность на сумму свыше 12 тыс. грн за 99 квадратных метров. Такой счет киевлянка получила от "Киевтеплоэнерго" и, как выяснилось, это еще цветочки.

"Шокирующая ягодка - счет для киевлянки Ольги. "Киевтеплоэнерго" насчитал ей за 85 квадратных метров в новостройке более 22 тыс грн. Девушка в комментарии нашему телеграмм-каналу заявила, что пойдет завтра разбираться и узнавать, "кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине массово сократилось число людей, которые могут получить субсидии на оплату коммуналки. По словам бывшего вице-премьера Павла Розенко, это стало следствием чудовищной ошибки нынешнего Кабмина, ведь год назад были сужены нормативы расчета субсидий, введены дополнительные критерии для безработных, получавших эти субсидии.

Напомним, украинцам массово рассылают платежки с подвохом, суммы стали еще больше: "Оказалось, что облгаз добавил...".

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