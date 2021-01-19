Владелец квартиры в это время был в Карпатах

В Киеве задержали иностранцев, планировавших ограбить квартиру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, столичные полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали группу иностранцев, которые пытались обокрасть квартиру киевлянина.

Так, в полицию позвонил киевлянин и сообщил, что сработала сигнализация в его квартире, в которую проникли неизвестные. На улицу Дмитриевскую выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.

Правоохранители связались с владельцем квартиры и выяснили, что сейчас он находится на отдыхе в Карпатах.

"Мужчина сообщил нам, что утром в его доме сработала самостоятельно установленная сигнализация и он отметил, что внутри есть сейф с оружием. Воры закрылись в квартире и на требования полиции не реагировали. В ходе оперативно проведенной спецоперации при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали двух иностранцев, которые пытались обокрасть квартиру", - рассказали в полиции.

Оказалось, что злоумышленники с помощью отмычек проникли в помещение на пятом этаже. Они пытались обокрасть и вынести из помещения ценности и открыть сейф с оружием, но им это не удалось. Двух фигурантов задержали, а также сейчас проверяется законность их пребывания на территории Украины.

Иностранцам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.