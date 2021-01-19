Под Киевом в одной из частных клиник девушке поставили страшный диагноз и отправили в Турцию на операцию, которая, как оказалось, ей совсем не нужна
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, Ирина Кулинич после обследования в частной клинике под Киевом получила страшный диагноз. По ее словам, врач сразу сказал, что если есть деньги, нужно срочно лететь оперироваться в Турцию - тогда девушка будет жить. Врач также поделился контактом.
Пациентка все же решила пройти дополнительное обследование у ведущих столичных специалистов, и выяснилось, что никакой онкологии у нее нет.
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Так, после недавно перенесенной операции из-за паховой грыжи у 24-летней Ирины возникли проблемы со здоровьем.
"Ходила по врачам, а когда резко упали тромбоциты, то меня направили к гематологу. Мы с сестрой расспросили знакомых, так и узнали о Ярославе Кулябе - он как раз и онколог, и гематолог. Отзывы пациентов были хорошими, и я связалась с врачом через Facebook. Коротко описала проблему и Куляба сказал: "Приезжайте, я буду ждать. Посмотрим", - рассказала Ирина.
Приехав к врачу, тот заверил, что ничего страшного нет и посоветовал походить на массаж, "выкурить где-то косячок", и все наладится.
Тем не менее, девушке предложили пройти компьютерную томографию. За консультацию врача и КТ девушка заплатила более 5 тысяч гривен.
Впоследствии девушке пришел результат исследования, в котором было указано, что матка увеличена, асцит (скопление жидкости), под вопросом неопластический процесс и не исключено наличие объемного образования.
Врач сказал, что девушке надо срочно искать деньги на операцию в Турции. Также он сказал, что номер координатора нужной клиники он сбросит в мессенджер.
Коллеги предложили девушке проконсультироваться у других специалистов. Когда она пришла к другому врачу, тот сказал, что все онкологи знают: компьютерная томография для малого таза - не информативна. Впоследствии девушка сделала УЗИ, которая показала, что нет никакого отклонения.
"Я была в таком ступоре, что еще не понимала - радоваться или нет. Но онколог мне сказал, что у меня не то что рака, даже намека на малейшие проблемы нет ", - сообщила девушка.
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