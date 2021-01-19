Сегодня, 19 января, в Крещение, киевляне закрыли глаза на локдаун и все запреты, массово собравшись возле церкви

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".

Так, в Сети появилось красноречивое фото, на котором можно увидеть, что десятки человек собрались возле церкви. При этом киевляне отнюдь не соблюдают дистанцию в полтора метра, которая считается безопасной для того, чтобы не заразиться коронавирусом.

Очевидно, что люди пришли в церковь по случаю православного праздника Крещения, который отмечается сегодня, 19 января.

Отмечается, что такое скопление людей возле церкви наблюдали на Березняках.

"COVID-19? Локдаун? Нет, не слышали. Березняки сегодня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице из-за коронавируса и карантина общегородское освящение воды и масштабное купание на Крещение в этом году отменили.

Киевские коммунальщики призвали людей не собираться у набережных.

"В связи с карантинными ограничениями, которые действуют на территории области, мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 года проводиться не будут, места для купания не будут оборудованы", - сообщили в КП.

Тем не менее, сегодня, 19 января, люди все же активно выходили на водоемы и купались, несмотря на все запреты.

Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, Продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".