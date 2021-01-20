В течение прошлых суток, 19 января, в Киевской области было подтверждено 226 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым.

Так, в целом в Украине вчера, 19 января, обнаружили 4383 больных коронавирусом (днем ранее эта цифра составляла 3939).

При этом больше всего новых случаев COVID-19 было подтверждено в Киеве - 606.

По данным Степанова, в пятерку областей с наибольшим суточным приростом больных также вошли Запорожская область (423), Харьковская (335), Киевская (226) и Одесская (223) области.

За сутки от вируса умерли 212 больных COVID-19 (днем ранее эта цифра составляла 177). Выздоровели 14,5 тысяч пациентов, а были госпитализированы 2011 людей.

Также Степанов сообщил, что в течение суток было сделано 45 790 тестов на вирус.

За все время эпидемии в Украине, с начала марта 2020 года, зарегистрировали 1 172 038 больных коронавирусов: выздоровели 900 749 человек, умерли - 21 258.

Ранее сообщалось, что вчера, 19 января, мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2211 летальных исходов от вируса.

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