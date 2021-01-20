Под Киевом мужчина зарезал себя посреди супермаркета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, вчера, 19 января, около 19.00, в столице произошла ужасная ситуация - в один из супермаркетов города Борисполь зашел мужчина. Он взял нож и им же сам себя смертельно травмировал.

"В настоящее время следствие выясняет мотивы этого поступка", - говорится в сообщении.

Также в сети были опубликованы кадры, снятые на камеру наблюдения. На видео можно заметить, как мужчина стоит возле полок с товаром, а затем задирает футболку и втыкает нож себе в живот, после чего падает на пол.

Также на месте происшествия сделали фото, на котором можно увидеть, что мужчина лежит в луже собственной крови на полу супермаркета.

Ранее сообщалось, что в Киеве замерз насмерть дворник из Индии. Мужчина проживал в подвале, но из-за того, что он попал в больницу, он временно потерял работоспособность, поэтому его выселили и даже не разрешили забрать вещи. Дворник провел ночь в заброшенном автобусе без окон, будучи только в тоненькой рубашке и одном кроссовке. На следующий день его нашли мертвым.

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