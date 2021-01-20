В Киеве едва не произошла трагедия на озере

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, в Сети появилось видео, на котором можно заметить, что девушка гуляет вместе со своей собакой по замерзшему озеру, и вдруг песик проваливается сквозь лед.

Девушка сразу же подбежала спасать любимца, и в результате тоже провалилась. Впоследствии она все же смогла выбраться из озера и достала собаку.

"Слава Богу, все закончилось хорошо", - говорится в подписи к видео.

Известно, что инцидент произошел на территории жилого массива "Березняки", на озере Тельбин (Днепровский район).

Следует отметить, что сейчас подобные ситуации - не редкость, поэтому людей призывают быть максимально осторожными и не гулять на замерзших водоемах.

Ранее сообщалось, что на озере Белое на Сталинграде под лед провалились люди и собака. Парень смог выбраться из воды самостоятельно, а затем достал из лунки и девушку с собакой. При этом по озеру и дальше продолжают гулять люди.

"Для этих - урок на всю жизнь. Но кроме них на озере ходит еще несколько десятков гуляк", - говорится в сообщении.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

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