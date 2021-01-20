В Киеве разыскивают родственников бездомного мужчины, который лежит под окнами жилого дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице мужчина с травмой ноги, из-за которой он не может ходить, лежит прямо под домом.

"Помогите, пожалуйста, найти родственников бездомного, который лежит под окном жилого дома (травма колена, не ходит), проспект Героев Сталинграда, 16 д. У него есть родственники на Минской и Обороны, с которыми он давно не общался. Зовут его Ярослав Пальчук", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по этому поводу люди уже обращалась в службу по бездомным, однако сейчас все места заняты, и для мужчины нет койкоместа.

"С жильцами помогаем едой, медикаментами, вещами. Но сильнейшие морозы, человек замерзает. Скорая не забирает, даже на вызов не приезжает. Лечение платное, без декларации, без документов, возможности оплатить лечение нет. Желающих помочь финансово практически нет. Помогите, пожалуйста, если можете. Может его кто-то узнает. Может кто имеет возможность помочь... Администрация Оболонского района, вспомните историю с индусом", - обращаются неравнодушные.

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