Киев попал в первую двадцатку рейтинга городов с самым грязным воздухом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные saveecobot.

Так, по состоянию на утро среды, 20 января, в украинской столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. В частности, известно,что сейчас уровень загрязнения воздуха во всех районах Киева превышает норму в 3-3, 5 раза.

Станция мониторинга состояния воздуха на улице Николая Матеюка возле станции метро Лесная фиксирует уровень загрязнения 179 (норма - до 50). Станция на улице Шота Руставели показывает уровень загрязнения 197, а сегодня в четыре часа утра он поднимался аж до 381.

По данным IQAir, Киев занимает 13 место в списке городов с самым грязным воздухом в мире со средним уровнем загрязнения 168. Самый грязный воздух наблюдают в городе Приштина (257) на Балканском полуострове и в городе Дакка (226), столице Бангладеш.

Ранее сообщалось, что украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для удаленной работы. Данный рейтинг составлялся на основе данных портала для удаленных работников Nomad List. В него вошли полсотни городов со всего мира, которые оценивали за такими факторами как доступность интернета, стоимость жилья и еды, уровень безопасности, развитие инфраструктуры и наличие коворкинга.

Напомним, в Киеве решили заблаговременно демонтировать главную елку: кадры происходящего на площади.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.