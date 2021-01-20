В Киеве произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице на улице Курнатовского, 26, произошел серьезный взрыв.

Источники в столице предполагают, что это могло произойти из-за ошибки рабочих, которые делали ремонт. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

"Рвануло в квартире, где делали ремонт. Предварительно, взрыв произошел из-за ошибки мужнин, которые делали ремонт на кухне. Судя по фотографиям с места инцидента, взрыв был достаточно мощным. Волна выбила стекло в квартире. К счастью, все живы. На месте все спецслужбы", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в результате взрыва выбило стекло в окне, а также на улицу выбросило некоторую мебель. Кроме того, по стенам квартиры пошли трещины.

Ранее сообщалось, что в одной из многоэтажек Киева обвалилась пол. Это произошло в 14-этажном доме на улице Лобановского. При этом комиссия, которую вызвали жильцы дома, подтвердила, что необходим ремонт, однако денег на это нет. Теперь жители опасаются, что дом может полностью разрушиться.

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