В Киеве двое нетрезвых парней пытались угнать чужое авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным полиции, правонарушители разбили пассажирское стекло и залезли в салон припаркованного авто. Однако уехать с места им помешала полиция, которую вызвал свидетель этого инцидента. Мужчинам уже сообщили о подозрении, они находятся под домашним арестом.

Инцидент произошел на улице Олексы Тихого. В машине сработала сигнализация, когда в салон залезли неизвестные.

Патрульные обнаружили в салоне автомобиля двух выпивших парней, которые при появлении правоохранителей пытались сбежать. Полицейские задержали их и выяснили, что после употребления алкоголя парни захотели покататься по городу, поэтому решили угнать машину местного жителя, разбили пассажирское стекло и попытались завести авто. Под панелью приборов в машине правоохранители обнаружили поврежденные провода.

Правонарушителями оказались жители Житомирской области 2000 и 2002 годов рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

За это преступление парням грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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