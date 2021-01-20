В Киеве двое нетрезвых парней пытались угнать чужое авто
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, по данным полиции, правонарушители разбили пассажирское стекло и залезли в салон припаркованного авто. Однако уехать с места им помешала полиция, которую вызвал свидетель этого инцидента. Мужчинам уже сообщили о подозрении, они находятся под домашним арестом.
Инцидент произошел на улице Олексы Тихого. В машине сработала сигнализация, когда в салон залезли неизвестные.
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Патрульные обнаружили в салоне автомобиля двух выпивших парней, которые при появлении правоохранителей пытались сбежать. Полицейские задержали их и выяснили, что после употребления алкоголя парни захотели покататься по городу, поэтому решили угнать машину местного жителя, разбили пассажирское стекло и попытались завести авто. Под панелью приборов в машине правоохранители обнаружили поврежденные провода.
Правонарушителями оказались жители Житомирской области 2000 и 2002 годов рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.
За это преступление парням грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.