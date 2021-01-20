Киевляне бьют тревогу из-за таксиста, который регулярно выпивает за рулем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Так, в Сети появились фото таксиста, который держит в руках бутылку водки, стоя возле открытого авто. При этом автор фотографий отмечает, что "заправляется" водкой этот водитель регулярно, а потом спокойно садится за руль и, вероятно, выезжает на заказ.

"Находясь на работе, наблюдаю за картиной маслом. Как водитель такси в 11:00 заправляется, и это уже не первый раз. 100% водка "Медофф", на фото плохо видно, но я гарантирую. В полицию звонили, но так и продолжает бухать и садится за руль. Было даже видео с камер", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что фото водителя с бутылкой водки были сделаны по адресу Глушкова, 31А.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое нетрезвых парней пытались угнать чужое авто.

Так, по данным полиции, правонарушители разбили пассажирское стекло и залезли в салон припаркованного авто. Однако уехать с места им помешала полиция, которую вызвал свидетель этого инцидента. Парням уже сообщили о подозрении, они находятся под домашним арестом. Одному из них 20 лет, другому - 18.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.