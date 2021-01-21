Известно, что вблизи выезда на ул. Бассейную в Киеве произошел прорыв водопровода

В последствие этого столкнулось шесть автомобилей. По данным Магнолия ТВ, сначала столкнулись четыре автомобиля: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi, затем военный ЗИЛ, объезжая место ДТП, столкнулся с легковым автомобилем Renault.

Как сообщает dtp.kiev, машины столкнулись из-за того, что вода, залившая проезжую часть, замерзла и превратилась в лед.

Водители рассказали, что на дороге образовалась гололедица. Спускаясь на улицу Крещатик, машины уже невозможно было остановить. Машины стали неуправляемыми и одна за другой таранили попутные автомобили. Впоследствии выяснилось, что каток на дороге появился из-за прорыва водопровода. К счастью, обошлось без травмированных.

На место прибыли коммунальщики, которые начали ликвидировать аварийную ситуацию. На месте также работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства ДТП.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.