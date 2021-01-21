В Киеве 20 января около 23:00 возле станции метро "Почайна" произошло ДТП

В частности, Mitsubishi врезался в электроопору. ДТП произошло из-за того, что микроавтобус "подрезал" легковушку, сообщает Магнолия-ТВ.

Чтобы избежать удара, водитель иномарки резко повернул руль вправо, но на скользкой дороге его авто занесло.

Машина развернулась и протаранила столб – удар пришелся на дверь водителя. В результате ДТП владелец Mitsubishi был заблокирован в автомобиле. Чтобы извлечь мужчину из транспорта, на место происшествия вызвали спасателей. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По словам очевидца, виновник аварии скрылся с места аварии. Также сообщается, что после удара от поврежденного автомобиля отлетела деталь, которая ударила в правое крыло Toyota. После этого водитель Prius столкнулся с маршруткой. Повреждения транспортов незначительны. Сейчас полиция устанавливает детали происшествия.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.