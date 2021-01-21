В результате ДТП, по предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие

Так, в четверг, 21 января, на перекрестке улиц Яблонской и Окружной, недалеко от Бучи Киевской области, произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Сообщается, что ДТП произошло с участием нескольких автомобилей. Один из автомобилей, в результате удара, совсем погнулся и превратился в гору металлолома. По предварительной информации, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Судя по снимкам, на месте аварии дорога усыпана обломками от автомобилей, которые столкнулись в результате аварии. Скорее всего, произошло лобовое столкновение.

Движение по трассе затруднено. Сейчас на месте ДТП работает скорая помощь и полиция, которая устанавливает все обстоятельства жуткого ДТП.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.