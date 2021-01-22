В Киеве разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Так, в столице родственники просят о помощи в поисках 84-летней женщины, которая ушла из дома и так и не вернулась. Пенсионерка вышла из дома в районе Политехнического института в четверг, 21 января, и больше на связь не выходила.

"Внимание! Розыск! Прошу помочь в поиске Вдовенко Раисы Андреевны, 84 года. Она ушла из дома (в районе Политехнического института) в 6 утра и до сих пор не вернулась. Не слышит, понимает по губам. Особых примет нет - рост около 165 см, стройная, волосы крашеные (как на фото), была в бордовом пуховике по колено. Телефоны для связи 063 456 04 83, 050 382 92 22 спасибо", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают родственников бездомного мужчины, который лежит прямо под окнами жилого дома. Так, в столице человек с травмой ноги, из-за которой он не может ходить, лежит прямо под домом. Известно, что у него есть родственники на Минской и Обороны, с которыми он давно не общался. Зовут его Ярослав Пальчук.

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