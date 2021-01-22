Мать оставила 10-летнего ребенка посреди улицы в Киеве и не отвечает на звонки

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции столицы.

О малолетнем ребенке, который без родителей находился на улице правоохранителям сообщила неравнодушная киевлянка.

По прибытию на место, полицейским удалось выяснить, что семья несколько лет находится на учете в социальных службах как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

полиция, полицейские, патрульные

"Отец недавно умер, а мать нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. По телефону женщина нам сообщила, что они с сыном проживают в хостеле, куда он и должен был приехать на такси", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.

Популярные статьи сейчас

Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица

Тайная жена Винника забыла о муже, игриво прижавшись к его сопернику: «Что за мужик?»

Сыновья Кухар и Санты Димопулос поразили невероятным сходством, почти близнецы: "Случайно..."

Трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото: "Безмерная боль потерять тебя"

Под Киевом загорелся популярный рынок, срочно съехались спасатели: уничтожено почти 2 000 кв.м
Показать еще

По его словам, мать отказалась приезжать за ребенком и было принято решение изъять его из семьи.

Мальчика осмотрели врачи, но даже спустя некоторое время его мать не отвечает на вызовы полицейских.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.