Мать оставила 10-летнего ребенка посреди улицы в Киеве и не отвечает на звонки



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции столицы.

О малолетнем ребенке, который без родителей находился на улице правоохранителям сообщила неравнодушная киевлянка.

По прибытию на место, полицейским удалось выяснить, что семья несколько лет находится на учете в социальных службах как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Отец недавно умер, а мать нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. По телефону женщина нам сообщила, что они с сыном проживают в хостеле, куда он и должен был приехать на такси", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.

По его словам, мать отказалась приезжать за ребенком и было принято решение изъять его из семьи.

Мальчика осмотрели врачи, но даже спустя некоторое время его мать не отвечает на вызовы полицейских.



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