Мать оставила 10-летнего ребенка посреди улицы в Киеве и не отвечает на звонки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции столицы.
О малолетнем ребенке, который без родителей находился на улице правоохранителям сообщила неравнодушная киевлянка.
По прибытию на место, полицейским удалось выяснить, что семья несколько лет находится на учете в социальных службах как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.
"Отец недавно умер, а мать нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. По телефону женщина нам сообщила, что они с сыном проживают в хостеле, куда он и должен был приехать на такси", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.
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По его словам, мать отказалась приезжать за ребенком и было принято решение изъять его из семьи.
Мальчика осмотрели врачи, но даже спустя некоторое время его мать не отвечает на вызовы полицейских.
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