В Киеве произошло ДТП, в котором пострадало сразу 9 машин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице мусоровоз разбил 9 авто на склоне. Причиной аварии стало то, что мусоровоз "занесло" на скользкой дороге.

"ДТП в Киеве на улице Лукьяновская, между 79 и 81 домом: мусоровоз сокрушил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

На опубликованном с места ДТП фото можно увидеть, что мусоровоз врезался в легковые авто, в результате чего машины получили повреждения. Машины были припаркованы на обочине дороги. При этом не отмечается, какой ущерб нанес мусоровоз владельцам авто в результате этого ДТП.

Ранее сообщалось, что в четверг, 21 января, на перекрестке улиц Яблонской и Окружной, недалеко от Бучи Киевской области, произошло масштабное ДТП. Сообщается, что ДТП произошло с участием нескольких автомобилей. Один из автомобилей в результате удара совсем погнулся и превратился в гору металлолома. По предварительной информации, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Судя по снимкам, на месте аварии дорога усыпана обломками от автомобилей, которые столкнулись в результате аварии. Скорее всего, произошло лобовое столкновение.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.