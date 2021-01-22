В Киеве произошло ЧП - в подземном переходе на Майдане обвалилась крыша

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Отмечается, что причиной обрушения крыши стал старый бетон, который уже начал сыпаться.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам ремонтников, в этом году должен состояться капитальный ремонт перехода.

"В Киеве на Майдане Независимости час назад "устала" и обвалилась крыша в подземном переходе. Прибывшие на место ремонтники рассказали нашему журналисту, что предварительная причина обвала - старый бетон, который начал сыпаться. Также они уточнили, что в этом году намечается капитальный ремонт перехода. Внизу место обвала огородили лентами. Коммунальщики уточнили, что людей во время обвала под крышей не было и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько домов остались без отопления на весь день, в подъезде был пар и конденсат, а на первом этаже многоэтажки - потоп кипятка, из-за чего войти в подъезд было невозможно. В аварийной службе было установлено, что работники ЖКХ оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения вся вода ушла в подъезд.



Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.