В Киеве расследуют нападение на трех журналистов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители устанавливают обстоятельства драки с участием представителей СМИ на столичном Печерске.

Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений журналистам. Правоохранители утверждают, что данное событие никоим образом не связано с профессиональной деятельностью пострадавших.

Инцидент произошел в четверг вечером, 21 января. В полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте, произошедшем на улице Евгения Коновальца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Полицейские выяснили, что трое журналистов возвращались домой, и между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ, а затем скрылись с места.

Потерпевшие дали показания полиции и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое журналистов написали заявления о совершении правонарушения.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников происшествия.

Напомним, киевлянин хладнокровно расправился с маленькими щенками, видео: "троих задушил, а четвертого...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.