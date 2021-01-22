В Киеве за прошедшие сутки, 21 января, было подтверждено более полутысячи новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, за минувшие сутки в Киеве обнаружили 507 больных коронавирусом.

В течение суток в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице было подтверждено 2260 летальных исходов от вируса.

Всего, по данным Кличко, подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 125 342.

За сутки в Киеве заболели 282 женщины, 216 мужчин и 9 детей.

Также известно, что заболели 16 медиков.

В больницы столицы в течение суток госпитализировали 37 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки в Киеве - внимание - 2854 человека! Это наибольшее количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 тысяч жителей столицы", - сообщил Кличко.

Также мэр столицы сообщил о районе, который стал "лидером" по количеству новых случаев заражения.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 98, в Днепровском – 72, а в Святошинском – 71 случай.

По состоянию на сегодняшний день в стационарах медучреждениях столицы лечатся 1161 больной на коронавирус, из которых 4 - дети. 818 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ - 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 29%.

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