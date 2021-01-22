Киевские школьники вернутся за парты уже со следующего понедельника, 25 января

Как передает Politeka, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время традиционного онлайн-брифинга.

Так, по словам Кличко, все ученики вернутся к учебе в школы Киева с понедельника, 25 января 2021 года. Детсады тем временем продолжат работать в обычном режиме.

"Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент", - сказал он.

Кличко отметил, что украинская столица уже в полном объеме обеспечила все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также был разработан четкий механизм действий в случае выявления вспышек заболевания в учебных заведениях.

Детсады Киева, по словам Кличко, продолжают работать в обычном режиме. Сейчас на карантине находится одно заведение в Шевченковском районе столицы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день в стационарах медучреждениях столицы лечатся 1161 больной на коронавирус, из которых 4 - дети. 818 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ - 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 29%.

Напомним, карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".