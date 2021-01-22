В Киеве будут судить мужчин, убивших платического хирурга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Правоохранители сообщили, что кроме умышленного убийства подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и подделку документов. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.
Трагедия случилась почти год назад - в феврале 2020 года. Тогда в Шевченковском районе столицы неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Убитым был киевский пластический хирург 1977 года рождения.
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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина действовал в сговоре с другим фигурантом. После содеянного сообщники скрывались от правоохранительных органов, а один из них с помощью поддельного паспорта пытался покинуть территорию Украины. Через две недели вместе с пограничниками в аэропорту города Одесса мы задержали правонарушителя, который стрелял в врача, а его сообщника – в городе Киеве. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе", - сообщили в полиции.
Также известно, что правонарушители длительное время следили за потерпевшим. Кроме того, они арендовали транспортные средства, чтобы передвигаться по городу, и незаконно приобрели огнестрельное оружие и несколько мобильных телефонов.
Сейчас досудебное расследование по факту умышленного убийства зарешено, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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