В Киеве женщина пенсионного возраста заблудилась и не могла добраться домой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, патрульные рассказали, что пожилая женщина решила прогуляться по городу и заблудилась.

Вчера, 21 января, на службу 102 поступило сообщение от прохожего об обнаружении потерянной гражданки.

Патрульные пообщались с 72-летней гражданкой и узнали, что она приехала в столицу из Львовской области - в гости к своей дочери. Женщина решила прогуляться по городу, но впоследствии заблудилась. С собой у нее был только паспорт и ключ от домофона дома, где проживает ее дочь. Женщина не знала ни адреса дочери, ни ее телефона.

Патрульные пригласили женщину в авто и попросили вспомнить, что она видела из окна дома, где проживают ее родные. Женщина вспомнила линию скоростного трамвая и некоторые магазины. Благодаря этим воспоминаниям патрульным удалось выяснить улицу, а впоследствии найти и дом.

Гражданку вернули к родным, которые даже не подозревали, что с их матерью случилась такая неприятность.

"Друзья, будьте внимательны к своим родным, а особенно к людям пожилого возраста! Чаще общайтесь с ними, не позволяйте самим выходить на улицу. Позаботьтесь о том, чтобы у них был листок, где указана их фамилия, имя, адрес проживания, контакты родственников, название болезни и тому подобное. Эта информация сможет значительно ускорить помощь таким людям", - призвали патрульные.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.