В Киеве мужчина принес оружие в здание Верховной Рады Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в Киеве в пятницу, 22 января, в Печерском районе на улице Садовой возле здания комитетов украинского парламента появился мужчина с ножом, которого сразу задержали правоохранители. Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Иван Жеведь, у мужчины также обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Также столичные СМИ сообщают, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

"Предметы были изъяты - их передадут на экспертизу. Решается вопрос о квалификации происшествия", - рассказал представитель правоохранительных органов.

На фото видно, как руки мужчины в пальто скованы наручниками.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчин, которые убили пластического хирурга. Кроме умышленного убийства подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и подделку документов. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел почти год назад - в феврале 2020 года. Тогда в Шевченковском районе столицы неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Убитым был киевский пластический хирург 1977 года.

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