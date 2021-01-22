В Киеве мужчина принес оружие в здание Верховной Рады Украины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, в Киеве в пятницу, 22 января, в Печерском районе на улице Садовой возле здания комитетов украинского парламента появился мужчина с ножом, которого сразу задержали правоохранители. Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Иван Жеведь, у мужчины также обнаружили предмет, похожий на пистолет.
Также столичные СМИ сообщают, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
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"Предметы были изъяты - их передадут на экспертизу. Решается вопрос о квалификации происшествия", - рассказал представитель правоохранительных органов.
На фото видно, как руки мужчины в пальто скованы наручниками.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчин, которые убили пластического хирурга. Кроме умышленного убийства подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и подделку документов. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.
Инцидент произошел почти год назад - в феврале 2020 года. Тогда в Шевченковском районе столицы неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Убитым был киевский пластический хирург 1977 года.
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Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.