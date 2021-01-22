Киевлянин устроил опасные "развлечения" на замерзшем озере

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как мужчина разъезжает на мопеде по замерзшему озеру. При этом частично на поверхности можно увидеть лунки и воду, поэтому возникают сомнения по поводу прочности льда.

Особенно опасны такие развлечения стали сейчас, когда на улице уже плюсовая температура.

При этом рядом можно увидеть и людей, которые спокойно рыбачат.

"Это какой супер-ум надо иметь, чтобы в +4 кататься на мопеде по озеру? P.S: рыбаки - тоже молодцы, хороший пример подают", - говорится в подписи к видео.

Отмечается также, что кадры были сняты в Киеве на Иорданском озере.

Ранее сообщалось, что в Киеве едва не произошла трагедия на озере.

Так, в Сети появилось видео, на котором можно заметить, что девушка гуляет вместе со своей собакой по замерзшему озеру, и вдруг песик проваливается сквозь лед. Девушка сразу же подбежала спасать любимца, и в результате тоже провалилась. Впоследствии она все же смогла выбраться из озера и достала собаку.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.