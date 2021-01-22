Столичные власти больше не будут финансировать питание детей в дошкольных учебных заведениях

Как передает Politeka со ссылкой на nv.ua, об этом заявил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Так, с 2021 года городские власти Киева не будут финансировать питание детей в дошкольных учебных заведениях, за исключением льготных категорий.

Как известно, в прошлые годы городские власти компенсировали 30% стоимости от питания детей в детских садах.

При этом Мондриевский отметил, что столица должна прекратить "позорную практику", когда с родителей собрали деньги якобы "на шторы".

"Питание детей в садиках с этого года будет финансироваться полностью за счет родителей. Впрочем, они будут оплачивать исключительно те дни, когда ребенок фактически находился в саду... Мы должны прекратить позорную практику, когда у родителей собирали деньги на "шторы" и четко направить финансы на нужды садов, а родителям оставить только одну статью финансирования - питание детей", - сказал он.

Он также отметил, что деньги на питание льготных категорий детей по-прежнему будут полностью выделяться из бюджета столицы. Представитель КГГА также добавил, что посещение коммунального сада обходится городскому бюджету в 4,5 тысячи гривен на одного ребенка ежемесячно.

Напомним, карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

Как сообщала Politeka, продолжение полного локдауна, в Минздраве предупредили украинцев: "с 25 января...".