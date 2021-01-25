В Киеве разыскивают пропавшего без вести мальчика

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице разыскивают пропавшего 16-летнего подростка. Он ушел из дома еще шесть дней назад и исчез.

"Деснянским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Ваяж Александр Александрович, 2004 г. р., который 19.01.2021 ушел из дома и по настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.

Известно, что на вид парню 15-16 лет, рост - 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, лицо овальное, глаза карие, под правым глазом есть родинка.

Подросток был одет в черную куртку, темные брюки и футболку фиолетового цвета.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру 102", - обращаются к киевлянам.

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