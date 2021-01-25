Девочка ушла из дома три дня назад

Под Киевом разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в Киевской области разыскивают девушку, которая ушла из дома 22 января и так и не вернулась.

"Пропал ребенок! С. Белогородка, Белогородская ОТГ, Бучанский район, Киевская область. Отделением полиции №4 Бучанского районного управления полиции ГУНП в Киевской области разыскивается несовершеннолетняя Дехтярева Алиса, 16 лет, которая около 10.00 22.01.2021 оставила свое место жительства, что по ул. Терновская, 2А в с. Белогородка, и сейчас ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вид девушке 16-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы длинные, прямые, крашенные в темный цвет.

Девушка была одета в куртку синего черного цвета, черные ботинки.

"При получении любой информации о возможном местонахождении девушки, звонить по номеру спецлинии полиции "102", - призывают жителей Киевщины.

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