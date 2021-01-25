В Киеве нетрезвая компания устроила ДТП, протаранив сразу три авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, сегодня утром, 25 января, в столице произошло пьяное ДТП - компания малолетних на автомобиле Skoda Fabia залетела во двор и протаранила сразу три машины.

Авария произошла на улице Курнатовского, 15Б.

Отмечается, что платить за ремонт разбитых авто вероятнее всего будут родители малолетних участников ДТП.

"Все были пойманы и оформлены добрыми акивистами района. Возмещать убыток скорее всего придется родителям детей", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото с места аварии, на которых можно увидеть разбитые авто.

При этом не сообщается, по какой причине машина влетела в три авто, и сколько лет участникам аварии, и чьей была машина, на которой они решили покататься.

Ранее сообщалось, что в В Киеве произошло ДТП, в котором пострадало сразу 9 машин. Так, в столице мусоровоз разбил 9 авто на склоне. Причиной аварии стало то, что мусоровоз "занесло" на скользкой дороге.

"ДТП в Киеве на улице Лукьяновская, между 79 и 81 домом: мусоровоз сокрушил 9 машин. Предварительно, понесло он. Там склон. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.