В Киеве автобус сбил человека, который переходил дорогу по "зебре"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице произошло ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход. Мужчину на пешеходном переходе сбил пассажирский автобус.

Известно, что мужчину без сознания после аварии забрали в больницу в тяжелом состоянии. ДТП произошло на проспекте Павла Тычины.

"ДТП с пострадавшими на Березняках в Киеве, проспект Павла Тычины, 49. Автобус сбил мужчину, который переходил до "зебре". Удар было такой силы, что у автобуса разбилось лобовое стекло. Пешехода забрала карета скорой помощи в тяжелом состоянии без сознания. Будьте внимательны!"- говорится в сообщении.

При этом пока что нет информации о личности пострадавшего и травмах, которые он получил в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП, в котором пострадало сразу 9 машин. Так, в столице мусоровоз разбил 9 авто на склоне. Причиной аварии стало то, что мусоровоз "занесло" на скользкой дороге.

"ДТП в Киеве на улице Лукьяновская, между 79 и 81 домом: мусоровоз сокрушил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.