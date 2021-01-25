Киевлян предупредили о новых ограничениях в метро, которые ожидаются уже со вторника, 26 января

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в украинской столице с 26 на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей. Закрытие вестибюля связано с заменой турникетов на станции метро. Ожидается, что уже с пятницы, 29 января, вестибюль возобновит работу.

Столичные власти сообщают, что благодаря новым турниретам киевляне и гости города смогут оплачивать проезд любым современным способом.

"Новые турникеты поддерживают все современные способы оплаты проезда, в частности: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карту. Такие турникеты уже работают на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", - сообщают в пресс-службе КГГА.

Ранее сообщается, что в Киеве появится несколько новых станций метро. В частности, в столице предполагается продолжение Оболонско-Теремковской ветки метро до улицы Дмитрия Луценко. Также планируется строительство Подольско-Выгуровской линии до Окружной дороги на правом берегу, а на левом - продолжение ее до улицы Братиславской.

Напомним о ЧП в метро Киева: атакован поезд с пассажирами, кадры произвола.

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