В Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в воскресенье, 24 января, в украинской столице был установлен температурный рекорд - среднесуточная температура воздуха составляла 4,4 градуса тепла.

Отмечается, что такой показатель был зафиксирован впервые за 141 год.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 24 января в Киеве, впервые за 141 год, среднесуточная температура воздуха составляла +4,4 градуса, что на 0,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня в 1971 году", - говорится в сообщении.

По словам метеорологов, климатическая норма (1991-2020) в этот день была превышена на 9,1 градуса. Такой показатель можно сравнить с погодой, характерной для начала ноября. Отмечается, что максимальная температура в столице поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1899 году на 0,2 градуса.

Ранее сообщалось, что текущее потепление в Украине превышает климатическую норму для января, но со вторника показатель температуры около 0 градусов вернется в норму.

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