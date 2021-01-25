В Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, в воскресенье, 24 января, в украинской столице был установлен температурный рекорд - среднесуточная температура воздуха составляла 4,4 градуса тепла.
Отмечается, что такой показатель был зафиксирован впервые за 141 год.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 24 января в Киеве, впервые за 141 год, среднесуточная температура воздуха составляла +4,4 градуса, что на 0,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня в 1971 году", - говорится в сообщении.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Жена Бабкина после известия о его тяжелой болезни сделала важное обращение: "Мой любимый..."
Горбунов засветил уставшего Винника в кресле "Голос країни", неожиданное фото: "Аж страшно стало"
Бывшая жена Потапа порезвилась у бассейна в развязных позах, Каменских обзавидуется: "Я всегда чувствую..."
Выяснилось, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?"
По словам метеорологов, климатическая норма (1991-2020) в этот день была превышена на 9,1 градуса. Такой показатель можно сравнить с погодой, характерной для начала ноября. Отмечается, что максимальная температура в столице поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1899 году на 0,2 градуса.
Ранее сообщалось, что текущее потепление в Украине превышает климатическую норму для января, но со вторника показатель температуры около 0 градусов вернется в норму.
Напомним, оттепель с дождями и снегом не отступает, в каких областях ждать погодного удара: "до +11..."
Как сообщала Politeka, циклон принесет в Украину новую погоду, ситуация резко ухудшится: "порывистый ветер, осадки и..."
Также Politeka писала, что стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП