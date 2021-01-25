Водитель, который под Киевом сбил насмерть ребенка, может досрочно оказаться на свободе по амнистии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, водитель, который совершил ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка, сейчас отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии, однако теперь он хочет выйти на свободу по амнистии.

Трагедия произошла еще в 2017 году, и на то, чтобы добиться справедливости – наказания для убийцы - семье Ани Шевчук понадобилось целых три года. Теперь все может измениться, ведь уже совсем скоро, 3 февраля, в Полтаве состоится новое судебное заседание.

Как известно, 22 июня 2017 года в Киево-Святошинском районе была насмерть сбита 13-летняя школьница Аня Шевчук. Сестры Аня и Елена Шевчук подходили к дому в с. Тарасовка Киево-Святошинского района, когда на перекрестке младшую сбил легковой автомобиль ВАЗ. Только через три года, 2 июля 2020 года, Киевский апелляционный суд принял окончательное решение и приговорил Святослава Сторожика к 8 годам тюрьмы.

На глазах у старшей сестры от удара Аню вместе с велосипедом отбросило на несколько метров.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала девушка.

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. По словам родственников, водитель даже не подошел к сбитой им девочке и с самого начала вел себя вызывающе: кричал на людей и даже набросился на мать школьницы.

Теперь мужчина пытается выйти на свободу по амнистии. 3 февраля 2021 года это дело будет рассматривать уже Полтавский апелляционный суд.

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