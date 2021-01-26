В Киеве и области разыскивают пропавшего без вести 24-летнего мужчину
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице пропал Андрей Кравец 1996 года рождения, и сейчас правоохранители занимаются его поисками.
Известно, что мужчина должен был ехать из пгт Десна в город Бахмут и исчез. Последний раз он выходил на связь еще 6 января.
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"На вид 25-30 лет, 165-170 см роста, среднего телосложения, волосы темные короткие, хорошо выражены скулы. Есть татуировка на левой груди "патрон с ветвью" и группа крови III в+. Был одет в светло-розовую куртку с белыми квадратами, черные брюки и черные кроссовки. При себе имел документы военнослужащего и паспорт. В случае обнаружения, пожалуйста, позвоните 0501542090 или 0676392880", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в украинской столице разыскивают пропавшего 16-летнего подростка. Он ушел из дома еще шесть дней назад и исчез. Так, в Киеве разыскивается несовершеннолетний Ваяж Александр Александрович, 2004 г. р., который 19.01.2021 ушел из дома и по настоящее время не вернулся.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.