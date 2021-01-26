В Киеве водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным патрульных, водитель маршрутного транспортного средства не заметил велосипедиста на проезжей части и сбил его.

Патрульные получили вызов на улицу газопроводную, где произошло ДТП с участием "Богдана" и велосипедиста.

Предварительно инспекторы выяснили, что водитель маршрутки "Богдан", не заметив велосипедиста, совершил наезд на него, после чего не справился с управлением и съехал с дороги.

Патрульные сразу заметили у 36-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест на драгере, который показал результат 2,38 промилле.

Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Патрульные составили на водителя "Богдана" протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вызвали следственно-оперативную группу Подольского района.

"В очередной раз подчеркиваем - алкоголь и руль несовместимы", - отметили патрульные.

Также были опубликованы фото с места ДТП, на которых можно увидеть сломанный велосипед и разбитую маршрутку.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.