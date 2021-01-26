В Киеве разыскивают пропавшего без вести 10-летнего мальчика

Тимур Мусаев 2010 года рождения, 20 января ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщили в Дарницком управлении ГУ Нацполиции в Киеве.

Родители и полиция сбились с ног в поисках мальчика, потому просят помочь, если кто-то имеет информацию о возможном местонахождении Тимура.

Приметы Тимура: на вид 10-12 лет, рост 155 см, глаза карие, темно-русые волосы. Был одет в серые спортивные штаны, пуховик темно-синего цвета с капюшоном, темно-синие кроссовки.

В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, полицейские просят звонить по номеру 102.

Ранее также сообщалось, что в Киевской области разыскивают девушку, которая ушла из дома 22 января и так и не вернулась. Отделением полиции №4 Бучанского районного управления полиции ГУНП в Киевской области разыскивается несовершеннолетняя Дехтярева Алиса, 16 лет, которая около 10.00 22.01.2021 оставила свое место жительства, что по ул. Терновская, 2А в с. Белогородка, и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что на вид девушке 16-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы длинные, прямые, крашенные в темный цвет.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.